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Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nasır, inceleme ve ziyaretlerde bulundu

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nasır, inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, kentte inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, kentte inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Kalecik Mahallesini ziyaret eden Nasır, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Mahalledeki iki aileyi ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Nasır, daha sonra Özalp Devlet Hastanesine geçerek, burada Başhekim Dr. Barış Özyaşar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nasır, yaptığı konuşmada, hizmet süresince ziyaretlerine devam edeceğini söyledi.

Kırsal mahallede yapılan çalışmaları incelediklerini belirten Nasır, "Birçok yerde çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız kış ayları gelmeden hizmetlerimizin bir kısmını yetiştirmek. Yoğun iş programımıza rağmen vakıf müdürümüzle birlikte ailelerimizi de ziyaret ediyoruz. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımız çok mutlu oluyor." dedi.

Nasır'a ziyaretlerinde kurum amirleri eşlik etti.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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