Özalp Kaymakamı Nasır, kadınlara karanfil dağıttı - Haberler

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Özalp Kaymakamı Nasır, kadınlara karanfil dağıttı

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Özalp Kaymakamı Nasır, kadınlara karanfil dağıttı

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumları ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıttı.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumları ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıttı.

Beraberindeki kurum amirleriyle kurumları dolaşan Nasır, kadınlara karanfil dağıttı, günlerini kutladı.

Kadınların gelecek nesillerin mimarı olduğunu belirten Nasır, "Şüphesiz kadınlar, her fırsatta hatırlanması ve el üstünde tutulması gereken kıymetlilerimizdir. Kadınların yılda bir kez değil, her gün kıymet görmesi gerekir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanların gününü kutladık. İlçemize özveriyle hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınlar da anlamlı ziyaretinden dolayı Nasır'a teşekkür etti.

AA / Hakan Sarı - Güncel

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