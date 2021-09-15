Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'dan okul ziyareti - Haberler
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Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'dan okul ziyareti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'dan okul ziyareti

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Kalecik İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Kalecik İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Beraberinde kurum amirleriyle Kalecik Mahallesi'ndeki ilkokula gelen Nasır, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Nasır, okul müdürü ve öğretmenlerden yapılan çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi aldı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'dan okul ziyareti - Haberler
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