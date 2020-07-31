Özalp Kaymakamı Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Çelik, mesajında, birbirimizi kardeş kılan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en üst seviyede yaşatan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bizler çok önemli bir coğrafyada yaşayan ve geçmişinden gururla bahsedilen köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir milletiz. Bu itibarla geçmişimizin bu büyük potansiyelini yarınlara taşıma adına önemli misyonu bir araya getiren bayramların huzur ve coşku içerisinde geçmesi yegane temennimiz. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve Özalplı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA