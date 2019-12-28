Özalp Kaymakamı Çelik, KYK yurdunu ziyaret etti
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Özalp Kaymakamı Çelik, KYK yurdunu ziyaret etti

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, meslek yüksekokulu öğrencilerin kaldığı Özalp Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nu ziyaret etti.

28.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:00
Özalp Kaymakamı Çelik, KYK yurdunu ziyaret etti

'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , meslek yüksekokulu öğrencilerin kaldığı Özalp (KYK) Yurdu'nu ziyaret etti.

Çelik, beraberindeki heyetle, yurdu ve yemekhaneyi gezerek idari personelden bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Çelik, yurt yönetimine ve personeline çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA
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