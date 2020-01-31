Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası
Haberler » Yaşam » Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası - Haberler

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

31.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:36
Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

'ın Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.


Özalp ilçesinde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor. Cuma namazı çıkışı İlçe Müftüsü Ahmet Dağ, cami imamlarıyla bir araya gelerek, genel bir değerlendirme yaptı. Müftü Dağ, "Kaymakamlık ve belediye başkanlığı ile ortak bir çalışma yaparak, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımlar önümüzdeki hafta perşembe günü deprem bölgesine gönderilecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler