Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

31.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:36

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.



Özalp ilçesinde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor. Cuma namazı çıkışı İlçe Müftüsü Ahmet Dağ, cami imamlarıyla bir araya gelerek, genel bir değerlendirme yaptı. Müftü Dağ, "Kaymakamlık ve belediye başkanlığı ile ortak bir çalışma yaparak, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımlar önümüzdeki hafta perşembe günü deprem bölgesine gönderilecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA