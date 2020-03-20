Özalp ilçesindeki hayvan pazarı kapatıldı Van'ın Özalp ilçesindeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Van'ın Özalp ilçesindeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Özalp ilçesinde korana virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında ilçedeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Özalp Ziraat Odası Başkanlığı, çiftlerin bu sabah itibariyle hayvan pazarına gitmemesi için uyarıda bulundu. - VAN

Kaynak: İHA