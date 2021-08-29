Özalp ilçesinde korkutan yangın
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Özalp ilçesinde korkutan yangın

Özalp ilçesinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Özalp ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın Özalp ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'nde meydana geldi. Lütfi Sus isimli vatandaşa ait evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. - VAN

Özalp ilçesinde korkutan yangın
Özalp ilçesinde korkutan yangın
Özalp ilçesinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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