Özalp ilçesinde baraj çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Özalp ilçesinde baraj çalışması

09.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:48
Özalp ilçesinde baraj çalışması

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Van'da yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Van'da yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Van ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa da neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Son yıllarda Van'da sayıları artan baraj ve göletlere bir yenisi da ekleniyor. Özalp ilçesinde yapımına başlanan Yeni Emek Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Özalp Yeni Emek Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 4 bin 140 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını ifade etti. Gölet gövde ve dolusavak kazısı, kondüvi yapısı (Derivasyon Tüneli) beton imalatları ayrıca Regülatör-1, Regülatör-2, kaya ocağı, geçirimli ve geçirimsiz malzeme ocağı, gövde ulaşım yolu imalatlarının tamamlandığını dile getiren Genel Müdür Yıldız, "Gövde dolgu imalatı ve dolusavak imalatlarına devam edilecektir. Temelden yüksekliği 34 metre ve su depolama kapasitesi 1.219.000 metreküp olan Özalp Yeni Emek Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 800 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor" dedi. - VAN

Özalp ilçesinde baraj çalışması
Özalp ilçesinde baraj çalışması
Özalp ilçesinde baraj çalışması
Özalp ilçesinde baraj çalışması
Özalp ilçesinde baraj çalışması
Özalp ilçesinde baraj çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

İlgili Haberler

Hatay'ın 15 ilçesinde dezenfeksiyon çalışması
Hatay'ın 15 ilçesinde dezenfeksiyon çalışması
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı
Balıkesir'in 2 ilçesinde 4 kırsal mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in 2 ilçesinde 4 kırsal mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Samatta Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özalp ilçesinde baraj çalışması - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:10:21. #1.14#
title