Özalp ilçesinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Özalp ilçesinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Özalp ilçesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Özalp ilçesinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
01.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:02

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Özalp ilçesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi'nde operasyon yapıldığı belirtildi. İcra edilen operasyon sonucunda araziye gizlemiş 8 paket halinde toplam 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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