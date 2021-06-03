Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
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Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin Kadın Doğum servisinde yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine görevli personeller ile itfaiye ekipleri, hastanenin yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

UMKE ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği tatbikatta, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi.

Devlet Hastanesi Sivil Savunma Sorumlusu Yusuf Şirazi, tatbikatın hastanede çıkabilecek bir yangına karşı ilk müdahale açısından önemli olduğunu söyledi.

Amaçlarının yangın anında personellerin en doğru şekilde yangına müdahale etmesi ve hastanedeki insanları tahliye etmesini sağlamak olduğunu belirten Şirazi, tatbikata destek verenlere teşekkür etti.

Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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