Özalp depreminde evler hasar gördü Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü.

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü.

Saat 13.03'te Özalp ilçesinde meydana gelen deprem büyük korkuya neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı evler hasar gördü. Depremde Elaçmaz Mahallesi'nde bazı evler hasar görürken, bölgeye AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi. - VAN

Kaynak: İHA