Özalp Belediyesinin düzenlediği mahalleler arası futbol turnuvası sona erdi

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Belediyesince organize edilen, kurumlar ve köyler arası futbol turnuvasında Fen Bilgiler Özel Eğitim takımı şampiyon oldu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen ve 25 mahalle takımının yanı sıra kurumlarında katıldığı turnuvanın final müsabakası yapıldı.

Şampiyonluk için sahaya çıkan 2 takımın futbolcuları "Aşımızı yaptıralım kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım" pankartı açtı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Fen Bilgiler Özel Eğitim Spor, Şahin Elektrik Spor'u 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından takıma kupasını veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, dostluk ve kardeşlik havasında oynanan maçların kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Centilmenliklerinden ve verdikleri mücadeleden dolayı takımları kutlayan Nasır, şunları kaydetti:

"Çok büyük emek sarf eden müdürümüzü ve ekibini buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Köylerimizde ve şehir merkezinde birçok alanda, sadece futbolda da değil, böylesi müsabakalarımız ve liglerimiz olacak, buradan çok başarılı sporcularımız çıkacak. Bir sıkıntı, problem yaşanmadan, şampiyonumuzun belli olduğu bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Turnuvada dereceye giren diğer takımlara da çeşitli hediyeler verildi.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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