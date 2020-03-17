Özalp Belediyesinden korona virüsüne karşı denetim Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.



İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge doğrultusunda ilçede bulunan kahvehaneler geçici süreliğini kapatıldı. Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de genelge kapsamında denetimler yaparken, fahiş fiyat konusunda da marketleri kontrol etti. - VAN

Kaynak: İHA