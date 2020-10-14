Özalp Belediyesinde istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi
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Özalp Belediyesinde istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi

14.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:54
Özalp Belediyesinde istihdam edilecek 23 personel kurayla belirlendi

Van'ın Özalp ilçesinde belediyede istihdam edilecek 23 personel alımı için mülakata girecek adaylar kurayla belirlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde belediyede istihdam edilecek 23 personel alımı için mülakata girecek adaylar kurayla belirlendi.

Adaylar için Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi bahçesinde kura çekimi yapıldı.

Başvuru yapan 556 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekiminde 92 asil ve 89 yedek belirlendi.

İsimleri çıkan adaylar arasında yapılacak mülakatı başarıyla geçen 23 kişi belediyede temizlik ve şoför kadrolarında işe başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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