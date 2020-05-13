Özalp Belediyesi yol yapım çalışmalarına başladı Özalp Belediyesi, yol yapım, genişletme ve onarım çalışmalarına başladı.

Özalp Belediyesi, yol yapım, genişletme ve onarım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede geçen yıldan bu yana yapılan stabilize, dolgu ve reglaj çalışmalarının bu yılda devam ettiği belirtildi.

Tahrip olan yollarda onarım çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, yeni yol yapım çalışmalarına da başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kargalı Mahallesi ve sanayi sitesinde geçen derede ıslah çalışmalarının başlatıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA