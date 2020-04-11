Özalp Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Özalp Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bıraktı.

Özalp Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hareketliliğin azaldığı ilçede, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, lokanta ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kaldığı ilçede kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi alanlara yem, mama ve su bıraktı.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışma, koronavirüs önlemleri kapsamında artırılarak devam edecek.

Kaynak: AA