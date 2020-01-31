Özalp Belediyesi okulları temizledi
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Özalp Belediyesi okulları temizledi

Özalp Belediyesi, pazartesi günü ders başı yapılacak okullara temizlik çalışması yaptı.

31.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:36
Özalp Belediyesi okulları temizledi

Belediyesi, pazartesi günü ders başı yapılacak okullara temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, yarıyıl tatilinde okulların iç ve dış temizliğini yaptığı okulları eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirdi.

Öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için sınıfları deterjanlı suyla yıkayan, kapı ve pencereleri silen ekipler, okulların çevresinde biriken karları da temizledi.

Kaynak: AA
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