Özalp Belediyesi okulları temizledi

31.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:36

Özalp Belediyesi, pazartesi günü ders başı yapılacak okullara temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, yarıyıl tatilinde okulların iç ve dış temizliğini yaptığı okulları eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getirdi.

Öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için sınıfları deterjanlı suyla yıkayan, kapı ve pencereleri silen ekipler, okulların çevresinde biriken karları da temizledi.

Kaynak: AA