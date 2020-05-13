Özalp Belediyesi, çiftçilere destek amacıyla bakım çalışmaları yaptı Van'ın Özalp ilçesinde, sulama göletleri, kanallar ile araziye ulaşım sağlayan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde, sulama göletleri, kanallar ile araziye ulaşım sağlayan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü. Belediyeden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde tarım alanlarına yönelik Van Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Savatlı Mahallesinde, çiftçilere destek amacıyla arazi sulamasında kullanılan göletler, kanallar ile ulaşım sağlayan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı kaydedildi. Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti. Kaynak: AA