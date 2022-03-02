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Özalp Belediyesi bahar temizliği çalışmalarına başladı

AA, Hakan Sarı - Güncel
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Özalp Belediyesi bahar temizliği çalışmalarına başladı

Van'ın Özalp Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışmalarına başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde kışın biriken çamur ve tozun ortadan kaldırılması için cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan ekipler, kaldırımları da temizledi.

Yol kenarlarındaki çöpleri de toplayan ekiplerin çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık, Özalp, Van, Güncel, Haberler

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