Özalp Belediyesi bahar temizliği çalışmalarına başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde kışın biriken çamur ve tozun ortadan kaldırılması için cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan ekipler, kaldırımları da temizledi.

Yol kenarlarındaki çöpleri de toplayan ekiplerin çalışmalarının devam edeceği bildirildi.