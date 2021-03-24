Özal ve Saray ilçelerinde hasar gören çatılar onarıldı
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Özal ve Saray ilçelerinde hasar gören çatılar onarıldı

24.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Özal ve Saray ilçelerinde hasar gören çatılar onarıldı

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören çatılar belediye ekiplerince onarıldı.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören çatılar belediye ekiplerince onarıldı.

Özalp İtfaiye Grup Amirliğinden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve kurum çatılarının zarar gördüğü belirtildi.

Hasar oluşan çatıların tehlikeye yol açtığı belirtilen açıklamada, çatıların onarılmasında ekiplerin vatandaşlara yardımcı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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