Özakcan: "Kapımız herkese açık"

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan seçim çalışmaları kapsamında Kuloğulları Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluşan Özakcan, "Kapımız herkese açık. Efeler'in sorunları bizim sorunumuzdur" dedi.

Demokrat Parti'den geçtiğimiz aylarda adaylığını açıklayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kuloğulları mahalle sakinleri ile sohbet ederek, belediye olarak 5 yıl içerisinde yaptıklarını paylaştı. Önümüzdeki dönemde yapacaklarını da anlatan Başkan Özakcan, yeni dönemde de hiçbir ayrım yapmadan çalışmalarını sürdüreceğinin sözünü verdi.

Mahalle buluşmasında Başkan Özakcan'ı yalnız bırakmayan Kuloğulları Mahalle Muhtarı Dursun Ertürk, "Başkanımız sağ olsun hiçbir ayrım yapmadan bizler için çalıştı. Kendisi çok güler yüzlü, yardımsever ve alçak gönüllü. Muhtarlar olarak ne zaman makamına gitsek, her zaman kapısı bize açık. Sorunlarımızı dinliyor ve çözümü için derhal daire müdürlerini ve ilgili personelleri harekete geçiriyor. Mahallemizdeki birçok yerde kendisinin imzası var. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de mahallemize birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kimseye ayrım yapmadan çalıştıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "2014'ten bu yana kapımız her zaman herkese açık. Muhtarlarım geldiği zaman, hiç bekletmeden görüşerek mahallelerdeki istek ve şikayetleri dinlerim. Vatandaşlarımızdan da görüşmek isteyenler ile vaktimiz ölçüsünde görüşmeye dinlemeye özen gösteririm. 5 yıldır tüm mahallelerimize eşit hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık. Bizler hizmet için varız. Geçmişte milletvekilliği yapmış biriyim. Benim mevki ve makama ihtiyacım yok. Tek ihtiyacım olan sizlere hizmet etmek ve Efeler ilçemizi daha modern bir kent haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özakcan'a mahalle sakinleri sandıkta birliktelik sözü vererek, Özakcan'ın her zaman yanlarında olduğunu ve kendisini tekrar başkan olarak görmek istediklerini belirttiler.

Kaynak: İHA