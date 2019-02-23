Özakcan'ın Yol Arkadaşları Belirlendi

Demokrat Parti'nin (DP) Efeler'de belediye meclis üyesi adayları belirlendi.

Demokrat Parti Aydın'ın en büyük ilçesi Efeler'de mevcut başkan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile sandığa gidecek. 33 kişiden oluşan belediye meclis üyesi aday listesini Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Teslim edilen listede şu isimler yer aldı; "Halis Günday, İsmail Evran, Hasan Sarı, Behçet Özkan, Selahettin Durak, Tuncer Saray, Mehmet Öcal, Mustafa Çakır, Fuat Özdemir, Haydar Arslan, Cengiz Sayın, Mustafa Kemal Aksongur, İsmail Soydar, Neriman Arat, Adnan Akoğlu, Ali Niçin, Hasan Ali Aydınca, Ahmet Büyüktarakçı, Necati Dolmacı, Hasan Kocaman, Muzaffer Çıbık, Özcan Türkoğlu, Vedat Coşkun, Özlem İrik, Hatice Yalçınkaya, Durmuş Ali Köylü, Adnan Yalçınkaya, Özlem Başatik, Gül Ergün, Mülkiye Karakaş, Elif Serbest, Hamide Doğan, Rafet Karaman."

Kontenjanda; Sumran Ünal, Betül Akçanal, Mine Selçuk, Serkan Güvenç, yedek olarak; Çiğdem Doğan, Güler Doğan, Şerife Karakaş, Naile Dikmen, Yaşar Kurtoğlu listeye girdi. - AYDIN

Kaynak: İHA