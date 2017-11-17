Öz Vatanlarında İlk Cuma Namazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin son kafilesindekiler, öz vatanlarında ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı.



Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutlara yerleştirilen Ahıska Türkleri, yeni bir yaşama başladıkları topraklardaki ilk cuma namazında Ensar Camisi'nde buluştu.



Namaz öncesi Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, camide Ahıska sürgününün 73. yılı dolayısıyla cemaate "sürgün" temalı sunum yaptı.



Cuma namazına yoğun ilgi gösteren Ahıska Türkleri, sohbetin ardından cuma namazını kılıp dua etti.



DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marad Rasulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kente 250 kişilik Ahıska Türkü kafilesinin geldiğini anımsattı.



Ailelerin öz vatanlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Rasulov, "Dün gelen grup, bugün ilk defa ezan sesini duydular. Hepsi çok duygulandı çünkü biz Ukrayna'da dışarıda ezan sesi duymuyoruz. Böyle güzel bir camide cuma namazı kılmak herkese heyecan verdi. İnsanlar çok mutlu. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bakanlarımızdan emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Namaz öncesin de sürgün dönemindeki vefat eden insanlarımıza dualar edildi." dedi.



İlk defa ezan sesini işittik



Ahıska Türklerinden Tayyip Binalioğlu ise en büyük dileklerinin gerçekleştiğini dile getirerek, "Allah'a binlerce şükürler olsun ki çoktandır arzu ettiğimiz, ata babalarımızın arzu ettiği rüyası gerçek oldu. Bugün ana vatanın toprağında ilk defa ezan seslerini işittik. Bizim çocuklarımız ana vatanda bahtlarını bulsunlar. Büyüklerimize de sağlık ve selamet diliyoruz. Bu devleti güzelleştirmek için halkımız, dinimiz için hizmet edeceğiz çoluk çocuğumuzla." diye konuştu.



87 yaşındaki Ahıska Türkü Abdullah Veyselov'da, iki sürgün gördüklerini anlattı.



Öz vatanlarına kavuştukları için Allah'a şükrettiklerini aktaran Veyselov, "Bundan sonra sürgün görmeyeceğiz. Burası çok güzel, çok beğendim. Cumhurbaşkanımıza, bizi buralara getirip sahip çıkanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Namaz sonrası Ahıska Türkleri camide birbirlerinin cumasını kutladı, cami çıkışında ise şeker ve gül suyu ikram edildi.



Cuma namazını Erzincan Vali Vekili ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ile İlçe Müftüsü Adem Karadeniz, Ahıskalı Türkler ile kıldı.