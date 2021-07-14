Öz: "Vatanına ihanet edenler kaybetmeye mahkumdur"
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Öz: "Vatanına ihanet edenler kaybetmeye mahkumdur"

Öz: 'Vatanına ihanet edenler kaybetmeye mahkumdur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatanına ihaneti seçenlerin kaybetmeye mahkum olduklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatanına ihaneti seçenlerin kaybetmeye mahkum olduklarını söyledi.

"Milletimiz leş kargalarına fırsat tanımamıştır"

15 Temmuz 2016 tarihinin Türkiye'nin yaşadığı darbeler silsilesindeki en kanlı girişim olduğunu kaydeden Başkan Öz, "Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla yaşadığı sıçramadan rahatsız olanların desteğiyle ülkesine ve milletine karşı silah çeken hainlerin kalkışması tarihe bir kere daha not düşmüştür ki; bu millet, korku nedir bilmeden tankın, topun, tüfeğin karşısında dikilerek vatanını savunacak ve leş kargalarına fırsat tanımayacaktır." dedi.

"Vatanına silah çeken zavallı değil kahpedir!"

Türk milletinin 15 Temmuz 2016 tarihinde çok güçlü bir sınav verdiğinin altını çizen Başkan Öz mesajında, "Milletimiz o gün çok önemli bir demokrasi sınavı vermiş ve bu sınavdan da başı dik, alnı açık olarak çıkmıştır. Vatan hainlerinin doğrulttuğu silahlara korkusuzca göğüs gererek demokrasi savaşı veren kahramanlar, hem gazi hem şehit olarak ülkesini çakallara bırakmamıştır. 15 Temmuz, her bakımdan bir kahramanlık destanıdır. Ömer Halisdemir gibi nice isimsiz kahramanın korkusuzca ölüme yürüdüğü bir şehadet destanıdır. Bugün 15 Temmuz kalkışmasını yapanları zavallı ve masum göstermeye çalışanlar bilmelidir ki 251 şehidin kanında onların parmağı vardır. Sap ile samanı ayırmak zorundayız! Vatanına ihanet eden, milletine silah çeken zavallı değil, kahpedir! Türk tarihi ise kahpelere ne yapılması gerektiğinin örnekleri ile doludur." ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz'da yaşananların unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Öz sözlerini, "Tarihten ders almayanlar, daha acı bedeller ödemek zorunda kalır. Bu nedenle o gün neler yaşandığını tekrar tekrar hatırlamalı ve bu destanı yazanların derin duygulara anmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü kutlar, 251 şehidimizi rahmet ve minnetle, yüzlerce gazimizi de saygıyla yad ediyorum." şeklinde tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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