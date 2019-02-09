Öz Taşıma İş'ten Yüzde 34'lük İmza

Öz Taşıma-İş Sendikası, yetkili olduğu Gazi Ulaş A.Ş. ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi törenini şölen havasında gerçekleştirdi. Atılan imzalar sonucunda, işçilere ortalama yüzde 34'lük bir zam yapıldı.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza törenine üyeler yoğun ilgi gösterdi. Atılan imzalar neticesinde Gazi Ulaş A.Ş.'de çalışan Öz Taşıma-İş Sendikası üyeleri ortalama yüzde 34 oranında zam aldı.

Törende kısa bir konuşma yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Bir süredir devam ettirdiğimiz toplu iş sözleşmesi müzakerelerimiz çok şükür yüzümüzü güldüren bir sonuçla, ortalama yüzde 34'lük bir zam oranıyla neticelendi. Ben hem şahsım, hem üyelerim hem de sendikam adına başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, Genel Sekreterimiz Sezar Cihan'a, Gazi Ulaş A.Ş. Genel Müdürümüz Recep Tokat'a ve emeği geçen, işçinin, emekçinin yanında olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Atılan imzalarımız hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Aileler, çocuklar, kadınlar, canlar size emanet. İki milyonun emanetini size yükledik. Yük ağır. Peygamberimizin en büyük emanetidir, işi ehline vermek. Arkadaşlarıma talimat verdim, işçinin alın teri kurumadan hakkını verin. Maaşınızı zamlı alacaksınız. Kalkınma adaletle olur. İki milyon kişinin emaneti verdiğim direksiyondaki kişiye adaletli davranmanız gerek. Geldiğimiz noktada sonuç; yüzde 34 zam aldınız, hayırlı, uğurlu olsun. Öz Taşıma-İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay bana dedi ki: Başkanım şu ikramiye işini de halledin. Lafı mı olur? Onu da verdik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tören, üyelerin yoğun sevgi gösterileri ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA