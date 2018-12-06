Öz Taşıma İş'te Komiteler Hazır

Öz Taşıma-İş Sendikası; Kültür-Sanat, Gençlik, Kadın ve Engelli Komitelerinin kuruluş aşamalarını tamamladı.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Tüm komitelerinin alt yapı çalışmalarını bitiren sendika yönetimi; Kültür-Sanat, Gençlik, Kadın ve Engelli Komitelerinin yönetim ekibini oluşturdu.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Sektöründe lider olan, Kasım ayında altıncı yaşını kutlayan sendikamız çok şükür belirlediği hedeflerine adımlarını sağlam bir şekilde atarak ilerliyor. İlkleri gerçekleştirerek farkındalık yaratan sendikamız, sosyal sendikacılık anlayışıyla gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetleriyle de gündem yaratıyor. Her geçen büyüyen ve gelişen sendikamız şimdi de komitelerini oluşturmuş durumda. Özel bir çalışma gerçekleştirerek belirlediğimiz komite yönetim kurulumuz çalışmalarına başladı. İnşallah her komitemiz, üstüne düşeni layığıyla yapacak ve ülkemize katkı sunacaktır" dedi. - ANKARA