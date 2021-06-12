Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay, sektör çalışanlarının aşılanmasından mutlu olduklarını belirtti
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Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay, sektör çalışanlarının aşılanmasından mutlu olduklarını belirtti

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay, sektör çalışanlarının aşılanmasından mutlu olduklarını belirtti
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Geldiğimiz aşamada taşımacılık sektöründe hizmet verenlerin aşılanmasına başlanması bizleri mutlu etti.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Geldiğimiz aşamada taşımacılık sektöründe hizmet verenlerin aşılanmasına başlanması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Toruntay yaptığı yazılı açıklamada, hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörler arasında yer alan ve SGK kayıtlarında taşımacılık sektörü çalışanı olarak hizmet verenlere 2. aşama kapsamında Kovid-19 aşılamasının başladığını belirtti.

Pandemi döneminde her türlü riske rağmen ön saflarda hizmet eden taşımacılık sektörü için Kovid-19 aşısının önemli olduğunu vurgulayan Toruntay, "Her fırsatta taşımacılık sektöründeki kardeşlerimiz için aşıda öncelik sağlanması gerektiği çağrısında bulunduk. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada taleplerimizin karşılık bulduğunu gördük ve taşımacılık sektörü adına mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"En başından beri bu işin takipçisi olduk"

Toplumsal bağışıklık açısından aşının önemli olduğuna dikkat çeken Toruntay, taşımacılık sektöründe bulaş riskine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En başından beri bu işin takipçisi olduk ve bu sektördeki kardeşlerimizin öncelikli aşı grupları arasında yer almaları gerektiğini söyledik. Geldiğimiz aşamada taşımacılık sektöründe hizmet verenlerin aşılanmasına başlanması bizleri mutlu etti. Her zaman sektörümüzün sözcüsü ve kardeşlerimin emek mücadelesinin savunucusu olacağız. Tüm kardeşlerime sağlık, afiyet diliyorum. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Kurallara uyarak, inşallah tez zamanda bu salgını atlatacağız."

Toruntay, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu zorlu dönemde ailelerinden, sevdiklerinden, tatillerinden fedakarlık edip canla başla çalışan sağlık emekçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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