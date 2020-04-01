Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay: "Sürücüler daha dikkatli korunmalı"
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PTT, Güncel

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay: "Sürücüler daha dikkatli korunmalı"

Korona virüs salgınına karşı aktif çalışma mecburiyetinde olan, toplu ulaşım emekçileri, PTT posta ve kargo dağıtım emekçileri ile birlikte özel kargo kuryelerinin, toplum sağlığı için alınması gereken önlemler çerçevesinde, ihmal edildiğini ve gerekli önlemler alınması için çağrıda bulunan...

01.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:23
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay:

Korona virüs salgınına karşı aktif çalışma mecburiyetinde olan, toplu ulaşım emekçileri, PTT posta ve kargo dağıtım emekçileri ile birlikte özel kargo kuryelerinin, toplum sağlığı için alınması gereken önlemler çerçevesinde, ihmal edildiğini ve gerekli önlemler alınması için çağrıda bulunan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Esnek çalışma sistemine geçilmeyen yerlerde esnek çalışma planları yapılmalı. Yüzlerce yolcuyla iletişim halinde olan sürücüler daha dikkatli korunmalı" dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay hem sürücüler hem vatandaşlar için toplu taşıma araçlarında alınması gereken önlemlerle alakalı bilgilendirme de bulundu. Zor bir süreçten geçildiğini ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Toruntay, "Öz Taşıma İş Sendikası olarak sosyal iletişim ağlarımız üzerinden üyelerimize sürekli uyulması gereken kişisel tedbirleri söylüyoruz. Alınan önlemler ve çağrılar doğrultusunda halk ciddi manada evlerinde. Elimizdeki veriler toplu taşımadan faydalan kişi sayısının yüzde 80 bazı illerde yüzde 90 oranında azaldığını gösteriyor" dedi.

Halen aktif sokakta olan ve bir yerden bir yere nakil olan yüzde 20'nin ise küçük bir oran olmadığını kaydeden Toruntay, "Bunların bir de toplu olduğunu düşününce durumun ciddiyeti ve taşımacılık alanında iş yapan emekçi kardeşlerimizin risk alanında sağlıkçılardan sonra ikinci sırada olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple belediye başkanlarımızdan toplum sağlığı ve çalışan emekçiler için öncelikli tedbirleri almalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Toruntay, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

"Halen esnek çalışma sistemine geçilmeyen yerlerde esnek çalışma planlarının yapılmalı. Sürücü arkadaşların sistemi kullanan yüzlerce yolcu ile iletişimi düşünüldüğünde onları daha dikkatli korumalıyız. Yerinde koruma ürünleri ve araçları sürekli temin edilmelidir. Yolcunun toplu taşıma araçlarına binerken kullanacakları dezenfekten düzeneği kurulmalı. Yolcuların araçlara binerken ateşlerinin kontrol edilmesi için sürücülere ateş ölçer verilmeli. Ateşi yüksek çıkanlar kayıt altına alınmalı ve sağlık birimleriyle acil paylaşılmalı. Toplu taşım servisleri bittiğinde, araçlarda arıza ve periyodik kontrol yapan kademe çalışanları da aynı şekilde korunmalı. Metro ve raylı sistemlerde sürücülerin daha izole olduğu bilindiği için yolcu turnike başında ilgili güvenlik birimince ateşi kontrol edilmeli ve raylı sistem ağında çalışıp vatandaşla doğrudan bağı olan çalışanlar da aynı şekilde korunmalı. Bu uygulama, yerinde tespit yapılacağı için hem teşhiste hem de tedirginlikte evde izole olmaya katkı sağlayacaktır."

İnsanların sürekli internet üzerinden istedikleri sipariş sayısında büyük oranda artış olduğunu belirten Toruntay, "Bu ara transferlerin emekçileri ise üretici veya tedarikçi ile tüketici arasında ki vazgeçilmez zincirdir. Konuya bu şekilde bakıldığında bu emekçilerin taşıyıcı olma riskleri veya hasta olma riskleri de ortadadır. Bu sebeple bu emekçilere de çeşitli teşvik ve esnek çalışma sistemi ile birlikte dezenfekte kurallarına uyulması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara Şehirler Arası Terminali'nde (AŞTİ) sendika üyelerinin sadece yolcu geçişlerinde onlarca vaka ile karşılaştıklarını ve bu vakaları Sağlık Bakanlığı çalışanlarına teslim ettiklerini anlatan Toruntay, "Biz toplu alanlarda vakalarla doğrudan temas halindeyiz. Bu konuda biz de sendika olarak, toplu taşıma emekçilerinin salgın riski ile karşı karşıya olmalarına rağmen özverili çalışmalarının takdir edilip toplum sağlığı açısından da onlar üzerinde tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini beyan ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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