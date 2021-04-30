Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İlgili bakanlıklar, sendikalar ve meslek odalarının, taşımacılık sektöründe pandemiden kaynaklı mevcut sorunlar ve önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeli ve derhal bir çalışma yapılmalı." ifadesini kullandı.

Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İlgili bakanlıklar, sendikalar ve meslek odalarının, taşımacılık sektöründe pandemiden kaynaklı mevcut sorunlar ve önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeli ve derhal bir çalışma yapılmalı." ifadesini kullandı.

Toruntay, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbir ve kısıtlamaların kapsamı dışında kalan taşımacılık hizmeti veren meslek gruplarının sorunlarına değinen Toruntay, şunları kaydetti:

"Zor günler yaşadığımız bu dönemde hem çalışma hayatımız hem de aile hayatımızda birçok yeni şey gördük ve yaşıyoruz. Kültürümüz, alışkanlıklarımız, önceliklerimiz, adetlerimiz ve yaşam şeklimiz değişime uğramaya başladı. Bu süreçte bazı meslek gurupları, vazgeçilmez ve zorunlu olarak hayatımıza girdi. Virüsün yayılma hızıyla mücadelede en sık karşılaştığımız uygulamaların başında, kamu ve özel sektörde esnek çalışma, sokağa çıkma kısıtlaması ve tamamen kapanma gibi radikal tedbirlerle ilk kez tanıştık."

Taşımacılık sektörünün kısıtlama dışında kalması durumunda hayat zincirinin sekteye uğrayacağını belirten Mustafa Toruntay şöyle devam etti:

"Bütün bunlara rağmen bazı meslek dalları ile alakalı hayata geçirilen teşvikler ve tedbirlere dönüp baktığımızda taşımacılık hizmetinin, hayatın akış işlevleri karşısında hak ettikleri konumda olmadıklarını söylememiz gerekir. Belki, pandemi ile savaşan kahramanlar değiller ama hayatın devamını sağlayan ve kolaylaştıran en önemli faktörlerdir.

Ülkemizde taşımacılık sektörüne kayıtlı bir milyona yakın SGK'li emekçi ve onların dışında taksi, dolmuş, özel halk otobüsleri, belediye otobüs sürücüleri, kuryeler ve kargo emekçileri olmak üzere yaklaşık 3 milyondan fazla insan, siz evlerinizdeyken sizi birbirinize ve dış hayata bağlayan, aynı zamanda kendi can güvenliklerini ortaya koyarak taşıyan emekçilerimiz."

"Hastane ziyaretlerinin birçoğu ticari taksilerle sağlanmakta"

Toruntay, özellikle sendikal örgütlenme sıkıntısı olan taksici esnafının, bu süreçte sivil ambulans vazifesi gördüğünü bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 öncesi verilerine göre günde ortalama 1 milyon 350 bin kişinin ticari taksilerle yolculuk yaptığını aktaran Toruntay şunları kaydetti:

"Yalnızca İstanbul verilerini baz aldığımızda dahi il genelindeki 220 hastanede bulunan taksi durakları hariç, vatandaşların tedbir ve korku kaynaklı hastane ziyaretlerinin birçoğu ticari taksiler tarafından sağlanmaktadır. Aynı zamanda, şehir içi taşımacılık yapan otobüs, dolmuş ve servis şoförlerimiz de kesintisiz olarak benzeri riskli ortamlarda çalışmaktadırlar. Dolayısıyla sürecin görünmez kahramanları ve maalesef mağdurları da bu emekçi kardeşlerimizdir.

Öte yandan kurye ve kargo taşımacılığı sorunlarının başında, can güvenliği ve sağlıklı olmayan çalışma ortamları olduğu aşikardır. Yine hava taşımacılığının kesintisiz devam ettiğini ve kabin görevlilerinin benzeri riskler altında çalıştığını söylemeliyiz.

Bütün bu sorunlar ışığında Öz Taşıma İş Sendikası olarak, ilgili bakanlıklar, sendikalar ve meslek odalarının, taşımacılık sektöründe pandemiden kaynaklı mevcut sorunlar ve önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmesi ve derhal bir çalışma yapılması gerektiğini savunmaktayız. Pandemi başlangıcı itibarı ile bu meslek gruplarında SGK'li çalışan emekçilerin, sağlıkta aşı önceliği gibi bazı tedbirlerle evlerine iç huzurla girebilmeleri sağlanmalı ve süreç baz alınarak toplam çalışma sürelerinde yıpranma payı uygulanmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz