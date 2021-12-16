Öz Sağlık-İş'ten "sağlıkçılara eşit zam" talebi - Haberler
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Öz Sağlık-İş'ten "sağlıkçılara eşit zam" talebi

Öz Sağlık-İş'ten
AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Murat Kaytaran, "Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır, ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır.

İSTANBUL (AA) - Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Murat Kaytaran, "Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır, ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır." dedi.

Kovid-19 salgınında görev yapan sağlık işçilerinin sesini duyurabilmek için kamu hastanelerinde çalışan sağlık işçilerinin katılımıyla Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

"Hekim zammı" olarak adlandırılan çalışmanın, diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakıldığını aktaran Kaytaran, işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmediklerini söyledi.

Kaytaran, hekimlere yapılacağı ilan edilen ve sağlık işçilerinin de desteklediği zamla ilgili kimsenin bir sıkıntısının olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığında çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak, sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz. Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz. Nimet külfet dengesinde eşitlik istiyoruz. Sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin görülmesini istiyoruz. Sizler kabul etmeseniz de sağlık ekip işidir. Bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin. Bizler iş yerlerindeki çalışma barışını korumaya çalışırken, eylem ve söylemlerle bu birlikteliğini baltalamayın. Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır, ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır."

Basın açıklaması sırasında, üzerinde "Mutfağımız yanıyor", "Sağlık ekip işidir" gibi yazılı pankartlar taşıyan sağlık işçileri, "Sağlıkta ayrım istemiyoruz", "İşçi-memur ayrımı istemiyoruz", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganlarını attı.

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AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri

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