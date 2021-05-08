Öz Sağlık-İş Sendikası, sosyal hizmet personeli ve bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öz Sağlık-İş Sendikası, sosyal hizmet personeli ve bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti

Öz Sağlık-İş Sendikası, sosyal hizmet personeli ve bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personeli ve bakım anneleri için en büyük Anneler Günü hediyesinin, çalışma koşullarının bir an önce düzeltilmesi olacağını belirtti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan sosyal hizmet personeli ve bakım anneleri için en büyük Anneler Günü hediyesinin, çalışma koşullarının bir an önce düzeltilmesi olacağını belirtti.

Sert, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan kimsesiz çocuklar ve yaşlılara bakmakla yükümlü sosyal hizmet personeli ve bakım annelerinin Anneler Günü'ne buruk girdiğini belirtti.

Özellikle salgın sürecinde canları pahasına devletin emaneti kimsesiz çocuklar ile yaşlıların her türlü bakımını yapan bakım annelerinin, ağır çalışma koşullarından dolayı kendi evlatlarını göremediğini savunan Sert, "Özellikle pandemi sürecinde giderek ağırlaşan çalışma koşulları, 696 sayılı KHK ile atananların tayin ve becayiş hakları olmadığı için bozulan aile bütünlükleri, emeklilik haklarında yaşadıkları eşitsizlik ve benzeri birçok sorun hem bütünüyle sosyal hizmet işçisinin hem de binlerce bakım annesinin ortak problemi olarak çözüm beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sendika olarak, günlerce evlerine gitmeden hizmet veren bakım annelerinin Anneler Günü'nü kutlamak ve sorunlarına işaret etmek üzere kısa film hazırladıklarını bildiren Sert, kısa filmin, yaşanan sıkıntıların özeti olması ve çözümün aciliyeti açısından son derece önem taşıdığını vurguladı.

Sert, "Devletin bakım anneleri, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ve ilgili tüm kesimlerden Anneler Günü müjdesi olarak annelik haklarının gözetilmesini ve sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Bakanlıktan, Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru
Bakanlıktan, Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Muslera Cyle Larin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Öz Sağlık-İş Sendikası, sosyal hizmet personeli ve bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 10:29:13. #1.16#

title