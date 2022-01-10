Öz Sağlık-İş Sendikası sosyal hizmet işçilerinin sözleşmesinde taleplerini revize etti

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalışan 26 bin sosyal hizmet işçisi için toplu sözleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Sosyal hizmet işçilerinin ücreti, yeni asgari ücretin altında kaldı. Artan enflasyon ve yeni asgari ücret rakamından etkilenen üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir ücrete ve haklara ulaşması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sert, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki sosyal hizmet işçilerinin ücret yönünden mağdur olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"26 bin sosyal hizmet işçisinin ücreti, yeni asgari ücretin altında kaldı. İşveren Sendikası TÜHİS ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerimiz devam ediyor. Sendika olarak yeni gelişen bu durum karşısında sosyal hizmet işçisi adına masaya sunduğumuz taleplerimizi revize ettik. Artan enflasyon ve yeni asgari ücret rakamından etkilenen üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir ücrete ve haklara ulaşması için çalışıyoruz."

"Görüşmelerde belirli bir mesafe katettik"

Tüm mağduriyetlerin giderilmesi için Kamu Çerçeve Protokolü'ne ek protokol yapılması yönünde görüş ve taleplerinin bulunduğunu belirten Sert, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni taleplerimize ilişkin olarak TÜHİS ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde belirli bir mesafe katettik. Konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ve ilgili bürokratlar nezdinde takibini sürdürüyoruz. Salgın döneminde canlarını dişlerine takarak karantinalı nöbetlerle günlerce, haftalarca ailelerinden uzakta görev yapan sosyal hizmet çalışanlarımızın mağdur edilmeyeceğine inanıyoruz."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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