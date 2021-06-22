Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, "haksız suçlanma ve yargılanmadan" şikayetçi
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Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, "haksız suçlanma ve yargılanmadan" şikayetçi

Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, 'haksız suçlanma ve yargılanmadan' şikayetçi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

İş Sağlığı ve Güvenlik (İSG) uzmanları, en önemli mesleki sorunlarının "haksız suçlanma ve yargılanma" olduğu görüşünü ifade etti.

İş Sağlığı ve Güvenlik (İSG) uzmanları, en önemli mesleki sorunlarının "haksız suçlanma ve yargılanma" olduğu görüşünü ifade etti.

İSG profesyonellerinin örgütlenme çalışmalarını sürdüren Öz Sağlık-İş Sendikası, kurduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) bünyesindeki İSG uzmanlarının yaşadığı sorunların tespiti için anket yaptı.

Türkiye genelinde 200 İSG uzmanının katılımıyla 8 Nisan-12 Mayıs'ta yapılan ankette, 10 katılımcıdan 9'u "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun adli makamlar ve kolluk kuvvetlerince doğru anlaşılmadığı" görüşünü dile getirdi.

Anketteki "Çalışma hayatında yaşadığınız problemleri sıralar mısınız?" sorusuna katılımcıların çoğunluğu "mesleki olarak haksız suçlanma ve yargılanma" cevabını verdi. Bunu sırasıyla iş stresi, itibarsızlaştırma, özlük haklarının ihlali, iş yükü fazlalığı, mobbing ve kısıtlama cevapları izledi.

10 çalışandan 4'ü adli süreçlere dahil edildi

Ankete katılan İSG profesyonellerine, sorumlu oldukları kurumlardaki İSG uygulamalarına ilişkin aksayan yönleri işverene bildirme, işverenin tedbir almaması halinde ise Bakanlığa bildirmeyi öngören "Bildirim Yükümlülüğü" etkinliği de soruldu.

Bu soruya katılımcıların yüzde 75'i, "Bildirim Yükümlülüğü'nün acil durumlarda iş kazalarını önlemeye yetmediği" yanıtını verirken yüzde 25'i söz konusu yükümlülüğün kazaları önleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

"İş güvenliği profesyoneli olarak iş kazaları sonrası adli süreçlere dahil edildiniz mi?" sorusunu katılımcıların yüzde 40,7'si "evet dahil edildim", yüzde 19,6'sı "hayır dahil edilmedim" şeklinde yanıtladı. Katılımcıların yüzde 39,7'si ise hizmet verdiği firmalarda henüz adli süreçlere yansıyan bir iş kazası yaşanmadığını bildirdi.

"İSG çalışanlarını sendikamızda örgütlenmeye davet ediyoruz"

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, anketle ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sayıları 45 bini bulan iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda yer alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sendikal örgütlülüğü için çalıştıklarını bildiren Sert, şunları kaydetti:

"Sendikamız bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu kurduk. Bu komisyon, İSG uzmanlarının sorun ve talepleriyle yakından ilgileniyor. Yapılan anket de bunun bir sonucu. Sahadan gelen sorunları ölçmek adına yaptığımız bu akademik çalışmanın da çalışma hayatının bu sorunlu alanına ışık tutacağına, mevzuat çalışmalarındaki sıkıntıların giderilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu manada ilk toplu iş sözleşmemizi de önümüzdeki günlerde yapacağız. Tüm İSG çalışanlarını sendikamız çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, "haksız suçlanma ve yargılanmadan" şikayetçi - Haberler
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