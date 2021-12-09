Öz Sağlık-İş Sendikası Muş Şubesinden zam değerlendirmesi

MUŞ (AA) - Öz Sağlık İş Sendikası Muş İl Başkanı Ferhat Asya, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Asya, kendilerini sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmediklerini belirtti.

Kamuoyunda "hekim zammı" olarak adlandırılan çalışmanın, yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakıldığını aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Salgının kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var, denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yok. Sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak, işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa, dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir."

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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