Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Kocaman'dan zam değerlendirmesi

KAYSERİ (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, hekim zammı çalışmasına ilişkin sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak işçiyi sağlık çalışanı görmeyen anlayışı kabul etmediklerini bildirdi.

Kocaman yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "hekim zammı" olarak adlandırılan çalışmanın sağlık çalışanlarının tepkisi sonucu yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinde sonraya bırakıldığını anımsattı.

Sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı, ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, 'Sağlık ekip işidir' sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, nimet külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır. Öncelikle bilinmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir."

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet