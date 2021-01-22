Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Kayalı'dan "toplu iş sözleşmesi" açıklaması

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Halit Kayalı, toplu iş sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayalı, düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki sağlık işçilerinin toplu sözleşmesi için çalıştıklarını anlatan Kayalı, "Toplu sözleşme görüşmelerimiz istediğimiz gibi gitmedi. Rektörümüz Bünyamin Şahin ile görüştük. Tokat'ta sağlık işçileri için toplu sözleşme yapamadık. Yaklaşık 850 üyemiz var. Üniversitemiz, Ankara'da bulunan işverenler sendikasına üye oldu. Biz işverenler sendikası ile toplu sözleşme görüşmelerini sürdüreceğiz. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu