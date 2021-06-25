Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Karabük'te konuştu Açıklaması
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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Karabük'te konuştu Açıklaması

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Karabük'te konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, kamuda herkesin kadroya sahip olduğunu belirterek, "Bu kolay bir süreç değil. Kadro konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, kamuda herkesin kadroya sahip olduğunu belirterek, "Bu kolay bir süreç değil. Kadro konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Sert, 2014'te kurulan sendikanın Hak-İş Konfederasyonunun ikinci büyük sendikası olduğunu söyledi.

Sert, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda taşeron firmalar üzerinden çalışanların kadroya geçirildiğini anımsatarak, "Kamuda herkes kadroya sahip oldu. Bu kolay bir süreç değil. Kadro konusunda iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde taşeronlar üzerinden çalışılıp asıl kadroya geçirilen hiçbir ülkeyi bana gösteremezsiniz." ifadelerini kullandı.

6552 sayılı yasadan bahseden Sert, şunları kaydetti:

"Sağlık ve sosyal hizmet alanında 20 yıl o kurumlara hizmet ederken giriş çıkış yaptırılarak senenin 11 ay 29 günü çalıştırıp 1 gün iş akdini feshederek kıdem tazminatlarımız elimizden giderdi. İzinlerimiz yoktu. Maaşlarımızı bankadan alamıyorduk. En önemlisi bu yasayla herkesin iş güvencesini sağladık. Bu önemli bir adım. Daha sonra toplu sözleşme süreçlerine girdik."

Etkinliğe, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, sendika temsilcileri ve üyeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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