Öz Sağlık-İş'in 8. kuruluş yılı programında salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı - Haberler

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Öz Sağlık-İş'in 8. kuruluş yılı programında salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Öz Sağlık-İş'in 8. kuruluş yılı programında salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı

Öz Sağlık-İş'in 8. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet çalışanları anıldı.

ANKARA (AA) - Öz Sağlık-İş'in 8. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet çalışanları anıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programda, Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin isim ve fotoğrafları ekrana yansıtıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, konuşmasında, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sendikanın, Türkiye'de sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda birinci, tüm işçi sendikaları arasında ise üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Sert, "Bugün 8 yaşında, genç, dinamik bir kadroya sahip, enerjisi yüksek çabalarımız karşısında Allah'ın lütfettiği başarılarla anılan bir sendika olduk. Bu büyük ailemizin nice 18, 28 yaşlarını da birlikte kutlamak nasip olsun." dedi.

Programda, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Arslan, Tanrıverdi ve Sert, sendika üyeleriyle kuruluş yıl dönümü pastasını kesti.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Sendika, Ankara, Mevla, Güncel, Haberler

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