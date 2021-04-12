Öz: "Ramazan korunma ve sakınma ayıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öz: "Ramazan korunma ve sakınma ayıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Öz: 'Ramazan korunma ve sakınma ayıdır'

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında pandemiye dikkat çekerek tedbirden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında pandemiye dikkat çekerek tedbirden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının oruç ayı olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Allahu Teala Bakara Suresi 183. Ayetinde 'Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.' buyuruyor. Bu nedenle Ramazan, bir bakıma korunma ve sakınma ayıdır. Bu yönüyle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde daha bir anlam kazanan Ramazan, Allah'ın emrine uygun olarak evlerimizi birer karantina hücrelerine çevirmeli ve hesap verme şuuruyla ibadetimizi süslemeliyiz. Orucu bozacak şeylerden sakınırken salgının yayılmasına etki olacak davranışlardan da uzak durmalı, çevremizi de koruma çemberine alarak ibadetin ruhuna uygun bir zaman dilimi geçirmeliyiz." dedi.

Öz: Çifte Bayram Yapalım

Dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle önceki yıllarda yaşanan Ramazan coşkusunun tekrar edilemeyeceğine dikkat çeken Başkan Öz, "Ramazan ayı, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran, Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirildiği mübarek bir rahmet ayıdır. Oruç ile yükseldiğimiz, teravihlerle süslediğimiz Ramazan havasını özleyerek geçireceğimiz bu mübarek ayda maske-mesafe-hijyen kuralına azami dikkat ederek pandeminin kontrol altına alınması noktasında sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalıyız. Bunu başarırsak Ramazan Bayramı bizim için pandemiden de kurtuluş bayramı olabilir. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet mevsiminin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dilerim." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Canan Ergüder Perihan Savaş
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Öz: "Ramazan korunma ve sakınma ayıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:37:27. #1.15#
title