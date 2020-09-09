Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan'dan yangında yaralanan işçiye ziyaret Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sırasında arazözün yanması sonucu yaralanan işçilerden Bilal Kumlar'a yanık tedavisi uygulandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sırasında arazözün yanması sonucu yaralanan işçilerden Bilal Kumlar'a yanık tedavisi uygulandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Aslan, Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda 3 Eylül'de başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınına müdahale ederken alevler arasında kalan arazözün yanması sonucu yaralanan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal Kumlar'ı tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli'den Kumlar'ın sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi alan Aslan, ziyaretin ardından hastane bahçesinde gazetecilere, yanık tedavisinin uzun bir süreci kapsadığını söyledi.

Vücudunda yanıklar oluşan Kumlar'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini gözlemlediğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Çorum ile Sinop arasında 7 gündür devam eden orman yangını var. Yangına müdahale edilirken rüzgarın ters esmesi sonucu bir aracımız ve işçilerimiz yangın ortasında kaldı. 1 şefimiz, 1 de işçimiz yanıklı hasar aldı. Bir arkadaşımız Ankara'ya nakledildi, Bilal kardeşimiz şu anda burada tedavi görüyor. Buranın Türkiye'nin en iyi yanık tedavi merkezi olduğunu öğrendik. Hastamız çok şükür gayet iyi. Eşi de refakat ediyor. Yanık tedavisi uzun vadeli iş. Yerine göre estetik operasyon yapılması gerekiyor. Arkadaşımızı gayet iyi gördük, sağlık durumunun da iyi olduğunu öğrendik. Taburcu için belli bir gün yok ancak yanık tedavisi uzun soluklu. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

"Herkesin ateşten kaçtığı yerde ateş savaşçıları yangının üzerine koşuyor"

Türkiye'nin, 22 milyon hektar ormanlık alanıyla yüzde 27'sinin ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Aslan, orman teşkilatının orman varlığını korumak için 24 saat görev yaptığını belirtti.

Yangınla mücadeleyi "vatan savunması" olarak gördüklerini aktaran Aslan, "Herkesin ateşten kaçtığı yerde ateş savaşçıları yangının üzerine koşuyor. Ormancı arkadaşlarımızın çocukları gibi yetiştirdiği fidanları bir kibrit, sigara ateşiyle yok olmasına gönülleri razı olmuyor. Yangın ihbarı alındığında 'kırmızı görmüş boğa' gibi yangın mahalline saldırıyor. Bu bir vatan sevgisi ve vatan savunmasıdır." diye konuştu.

"Yangını yer ekipleri söndürür"

Aslan, orman yangınlarıyla mücadele için orman teşkilatının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Orman teşkilatında 13 yıldır çalışan 8 bin 600 civarında mevsimlik işçi var. Biz bu işçilerin kadroya alınmasını, bir bu kadar da yeni kadro açılmasını talep ediyoruz. Orman teşkilatında çalışanların özlük haklarının fena olmadığını ifade edebilirim. Ancak son 4 yılda 7 bin civarında işçi emekli oldu ancak yerine maalesef işçi alınmadı. Yangın söndürmeleri de bu nedenle ister istemez zaafa uğruyor."

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangını için 25 ilden ekiplerin bölgeye geldiğini, yangının kontrol altına alındığını kaydeden Aslan, "Nasıl savaş karada kazanılırsa, yangınları da yer ekipleri söndürür. Uçaklar yangının hızını azaltır ama söndüremez. Yangını yer ekipleri söndürür. Bu nedenle yer ekibinin güçlü olması lazım. Ne kadar SİHA, termal kamera, helikopter alsanız da yer ekipleriniz güçlü değilse yangınla mücadele etmeniz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA