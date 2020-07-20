Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Arslan, Mersin'de Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan, Mersin'deki yangın ilk müdahale ekiplerini ziyaret etti.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan, Mersin'deki yangın ilk müdahale ekiplerini ziyaret etti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aslan, Silifke ilçesindeki Yeşilovacık Yangın İlk Müdahale Ekibi ile bir araya geldi.

Yangın ekibinde görev yapan üyelerle sohbet eden Aslan, yürütülen çalışmalar hakkında bildi aldı.

Aslan'a ziyarette, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve Silifke İşletme Müdürü Hasan Aslan eşlik etti.

Kaynak: AA