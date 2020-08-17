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Öz Orman İş Gelen Başkanı Aslan: "Türkiye'nin hiç unutmadığı 45 saniyenin acılarını ilk günkü...

ANKARA (İHA) – Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 sene geçti ama acısı yıllardır içimizde duruyor" dedi.

Öz Orman İş Gelen Başkanı Aslan:
17.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:25

ANKARA (İHA) – Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 sene geçti ama acısı yıllardır içimizde duruyor" dedi.

17 Ağustos depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 17 Ağustos depreminin tüm Marmara Bölgesinde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildiğini, 17 bin ölüm 23 bin yaralanma ve yaklaşık 300 bin ev ve işyerinin hasar gördüğü depremin yine yaklaşık 16 milyon insanı etkilediğini belirtti. Aslan, "Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesinde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur. Güvenlik görevlilerinden sonra Türkiye'de en çok şehit veren örgütlü yapının temsilcisi olarak kaybetmenin acısını iliklerimize kadar yaşıyoruz" dedi.

Depremleri durdurmanın mümkün olmadığı, zararını en aza düşürecek hazırlıkların yapılmasına dikkat çeken Öz Orman İş Genel Başkanı Aslan, "Depremleri durdurmak mümkün olmaya bilir fakat depremin etki alanını, binaların yapımını, deprem anındaki ilk yardım müdahalelerini geliştirmemiz ülke ve millet açısından başlıca görevimizdir. Deprem kuşağında olan bir ülkeyiz, depremin etki alanını daha yoğun yaşayan Ortadoğu ülkelerinin müdahale ve hazırlık süreçlerinin önemli ödevler barındırdığını hatırlatmak istiyoruz. Ülkemizin bir daha böyle bir yıkım yaşamamasını temenni ederek şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine tekrar tekrar sabır diliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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