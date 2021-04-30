Öz: 'Medeniyetimiz işçinin emeğini kutsal kabul eder'
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Öz: 'Medeniyetimiz işçinin emeğini kutsal kabul eder'

Öz: 'Medeniyetimiz işçinin emeğini kutsal kabul eder'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Ülkemizi alın teriyle yükselten işçi kardeşlerimizin dayanışma gününü tebrik ediyorum.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Ülkemizi alın teriyle yükselten işçi kardeşlerimizin dayanışma gününü tebrik ediyorum." dedi.

"2009'da Resmi Tatil Oldu"

1 Mayıs tarihinin dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Emin Öz, "1 Mayıs, pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs, Nisan 2008'de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiş ve 27 Nisan 2009 tarihinden itibaren de resmi tatil olarak ilan edilmiştir." dedi.

"İşçinin emeği bu millet için kutsaldır"

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ın önceki yıllarda olduğu gibi meydanlarda kutlanamayacağına dikkat çeken Başkan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak, işçinin alın terini önemseyen bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bizler işçilerimizin alın terinin kutsallığına inanır ve kalkınmanın onların emeğiyle mümkün olduğunu biliriz. Tüm dünyanın Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bugünlerde işçilerimizin zorlu süreçten güçlenerek çıkabilmesi için hükümetimizce çeşitli tedbirler alınmakta ve destekler sağlanmaktadır. Salgının etkilerinin azaltılması için yapılan düzenlemeler kapsamında işçilerimizin istihdamlarının devamını sağlayacak, haklarını koruyacak birçok tedbir ve destek hayata geçirildi. Bu vesileyle ülkemizi omuzlarında yükselten işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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