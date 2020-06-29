- Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası
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- Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası

- Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası Taksim Tarlabaşı'nda öz kızını dövdüğü görüntülerle tepki toplayan Muzaffer A. ile babasını yaraladığı iddia edilen kızı Tuğba A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

29.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:10

- Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası

İSTANBUL - Taksim Tarlabaşı'nda öz kızını dövdüğü görüntülerle tepki toplayan Muzaffer A. ile babasını yaraladığı iddia edilen kızı Tuğba A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, babayı 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün, kızını ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızını dövdüğü görüntülerle tepki toplayan Muzaffer A. ile babasını yaraladığı iddia edilen kızı Tuğba A.'nın müşteki- sanık ve katılan-sanık olarak yer aldığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki-sanık baba Muzaffer A. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan müşteki-sanık Muzaffer A.'nın avukatı, "Müvekkilim aslında olayın mağdurudur. Lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasını isteriz" dedi.

"Kendisini ve ailesini savunmak dışında gayesi bulunmamaktadır"

Katılan-sanık Tuğba A.'nın avukatı ise, "Müvekkilim genç bir insandır. Türkiye şartlarında evin tek kız çocuğu olduğu için sorumluluğu çok büyüktür. Yatalak olan annesine bakma sorumluluğu yüklenmiştir. Bu kapsamda arkadaşları dışarıda eğlenirken, kendisi evde kalmıştır. Kendisini ve ailesini savunmak dışında başka bir gayesi bulunmamaktadır. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hakimin kararın açıklanacağını belirterek son sözünü sorduğu müşteki-sanık Muzaffer A., beraatini talep ettiğini kaydetti.

Mahkeme, müşteki-sanık Muzaffer A.'nın 'Kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ve öz kızına karşı işlediğini belirterek, 1 yıl 15 ay hapsine hükmetti. Meydana gelen kavgada ilk haksız hareketi kimin yaptığının belirlenemediğini belirten mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak cezayı 1 yıl 4 ay 25 güne indirdi ve ertelenmesine karar verdi.

Katılan- sanık Tuğba A.'yı öz babasına karşı 'Kasten yaralama' suçundan 6 ay hapse çarptıran mahkeme, kavgada haksız hareketin ilk kim tarafından yapıldığının belli olmadığını belirtti. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alarak, 3 ay 22 gün hapse mahkum edilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Muzaffer A. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden, 3 yıl 4 ay 15 güne kadar ceza istendi. Babasından şiddet gördüğü iddia edilen Tuğba A.'ın da babasına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Kasten yaralama' suçundan 4,5 aydan 1 yıl 2 ay 15 günde kadar hapsi talep edilmişti. İddianamede yer alan her iki şüpheli için de haksız tahrik indirimlerinin uygulanması istenmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, baba hakkında öz kızına karşı 'Cinsel taciz' suçundan takipsizlik kararı verilirken, babasını silahla tehdit ettiği iddia edilen Tuğba A. hakkında da yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

- Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası

Kaynak: İHA

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