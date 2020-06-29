Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası

Taksim Tarlabaşı'nda öz kızını dövdüğü görüntülerle tepki toplayan Muzaffer A. ile babasını yaraladığı iddia edilen kızı Tuğba A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası
29.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:25

Taksim Tarlabaşı'nda öz kızını dövdüğü görüntülerle tepki toplayan Muzaffer A. ile babasını yaraladığı iddia edilen kızı Tuğba A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, babayı 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün, kızını ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızını dövdüğü görüntülerle tepki toplayan Muzaffer A. ile babasını yaraladığı iddia edilen kızı Tuğba A.'nın müşteki- sanık ve katılan-sanık olarak yer aldığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki-sanık baba Muzaffer A. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan müşteki-sanık Muzaffer A.'nın avukatı, "Müvekkilim aslında olayın mağdurudur. Lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasını isteriz" dedi.

"Kendisini ve ailesini savunmak dışında gayesi bulunmamaktadır"

Katılan-sanık Tuğba A.'nın avukatı ise "Müvekkilim genç bir insandır. Türkiye şartlarında evin tek kız çocuğu olduğu için sorumluluğu çok büyüktür. Yatalak olan annesine bakma sorumluluğu yüklenmiştir. Bu kapsamda arkadaşları dışarıda eğlenirken, kendisi evde kalmıştır. Kendisini ve ailesini savunmak dışında başka bir gayesi bulunmamaktadır. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hakimin kararın açıklanacağını belirterek son sözünü sorduğu müşteki-sanık Muzaffer A., beraatini talep ettiğini kaydetti.

Mahkeme, müşteki-sanık Muzaffer A.'nın 'Kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ve öz kızına karşı işlediğini belirterek, 1 yıl 15 ay hapsine hükmetti. Meydana gelen kavgada ilk haksız hareketi kimin yaptığının belirlenemediğini belirten mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak cezayı 1 yıl 4 ay 25 güne indirdi ve ertelenmesine karar verdi.

Katılan- sanık Tuğba A.'yı öz babasına karşı 'Kasten yaralama' suçundan 6 ay hapse çarptıran mahkeme, kavgada haksız hareketin ilk kim tarafından yapıldığının belli olmadığını belirtti. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alarak, 3 ay 22 gün hapse mahkum edilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Muzaffer A. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden, 3 yıl 4 ay 15 güne kadar ceza istendi. Babasından şiddet gördüğü iddia edilen Tuğba A.'ın da babasına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Kasten yaralama' suçundan 4,5 aydan 1 yıl 2 ay 15 günde kadar hapsi talep edilmişti. İddianamede yer alan her iki şüpheli için de haksız tahrik indirimlerinin uygulanması istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı Haber
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Murat Boz Buse Varol Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Öz kızını döven babaya ve kızına hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 13:39:01. #1.14#
title