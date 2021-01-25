Öz kızına defalarca tecavüz ettiği ortaya çıktı

Mide bulandıran olay! 17 yaşındaki H.A. ifadesinde babası tarafından tecavüze uğradığını itiraf etti. H.A.'nın dört aylık hamile olduğu ortaya çıkarken baba tutuklandı. İşte ayrıntılar...