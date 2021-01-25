Öz kızına defalarca tecavüz ettiği ortaya çıktı
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Öz kızına defalarca tecavüz ettiği ortaya çıktı

25.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:51
Öz kızına defalarca tecavüz ettiği ortaya çıktı

Mide bulandıran olay! 17 yaşındaki H.A. ifadesinde babası tarafından tecavüze uğradığını itiraf etti. H.A.'nın dört aylık hamile olduğu ortaya çıkarken baba tutuklandı. İşte ayrıntılar...

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde çobanlık yaptığı öğrenilen E. A.'nın 17 yaşındaki öz kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği ortaya çıktı.& ;

4 AYLIK HAMİLE!

Polatlı Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; annenin şüphelenmesiyle Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürülen H.A.'nın 4 aylık hamile olduğu belirlenirken, doktorlar durumu hastane polisine bildirdi.& ;

İTİRAF ETTİ

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından alınan ifadesinde 17 yaşındaki H.A. babası tarafından tecavüze uğradığını söyledi.& ;

HAPSİ BOYLADI

Jandarma tarafından gözaltına alınan baba E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Snob Magazin

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