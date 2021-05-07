Öz: Kadir Gecesi, Ramazan'ı Kur'an ayı yapan özel bir zaman dilimidir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Öz: Kadir Gecesi, Ramazan'ı Kur'an ayı yapan özel bir zaman dilimidir

Öz: Kadir Gecesi, Ramazan'ı Kur'an ayı yapan özel bir zaman dilimidir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadir Gecesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan ayını "Kur'an Ayı" yapan bu özel zaman diliminin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilediğini söyledi.

Kadir Gecesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan ayını "Kur'an Ayı" yapan bu özel zaman diliminin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilediğini söyledi.

"İnsanlığın hidayetinde bir dönüm noktası"

Kadir kelimesinin sözlükte "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara geldiğini hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Dini literatürde ise kadir kelimesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceyi belirtmek için kullanılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi de aynı ismi taşımakta olup Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Alemlerin rabbi olan Allah Teala'nın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır." dedi.

"Kadir gecesi aynı zamanda hikmet gecesidir"

Kadir Suresi'nde, bin aydan daha hayırlı olan bu özel zaman diliminin önemine dikkat çekildiğini belirten Başkan Öz, yayımladığı mesajında şunları söyledi:

"Bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı bu mübarek gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne esenlik hakim olur. Bu nedenle Peygamber Aleyhisselam, ümmetine örnek olarak son on günde dünya işlerinden uzaklaşarak itikafa çekilir ve geceleri daha çok ibadet ederek aynı zamanda hikmet gecesi de olan Kadir Gecesi'ni arardı. Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadis-i şerifte inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Öyle ise Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş olan bu özel zaman dilimini secdelerle ve dualarla süslemeli, Ramazan Bayramı'na temizlenmiş ve affedilmiş olarak çıkabilmek için kulluk bilinci içinde ibadet ederek mükafatımızı yüce Allah'tan beklemeliyiz. Hayır ve bereketin hesapsız yağdırıldığı, duaların çokça kabul edildiği bu gecede içinde bulunduğumuz zorlu süreçten güçlenerek çıkabilmek için de yalvarmalı ve tüm insanlık için şifa ve huzur talebinde bulunmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz
Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Öz: Kadir Gecesi, Ramazan'ı Kur'an ayı yapan özel bir zaman dilimidir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:08:30. #1.16#

title