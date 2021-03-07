Öz: "Kadının ağladığı toplumda huzur olmaz"
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Öz: "Kadının ağladığı toplumda huzur olmaz"

07.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:41
Öz:

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Kadınların ağladığı bir dünyada mutluluk olmaz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Kadınların ağladığı bir dünyada mutluluk olmaz" dedi.

Kadın sorunlarının gündeme getirilmesi ve bu konuda bir farkındalık oluşturması bakımından önemli olan 8 Mart tarihinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1977 yılında alınan bir kararla "Dünya Kadınlar Günü" olarak belirlendiğini hatırlatan Başkan Öz, "Bu tarih şüphesiz, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür" dedi.

Türk kadınının milli mücadelenin görünmeyen kahramanı olduğunu belirten Başkan Öz, "Savaş yıllarında cepheye mermi taşıyarak, barış yıllarında ise sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle devletimize güç katan kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı tüm gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Devlet, kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve şiddet gibi hak ihlallerinde bütün imkan ve kurumlarını seferber etmektedir. Özellikle AK Parti iktidarında bu konu daha çok önemsenmekte ve kadının hayata daha aktif katılması teşvik edilmektedir. Çünkü kadınların ağladığı bir toplumda huzurdan söz etmek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, daha güzel bir gelecek ve daha güçlü bir Türkiye temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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