Öz İplik-İş yeni hizmet binası törenle açıldı
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Öz İplik-İş yeni hizmet binası törenle açıldı

Öz İplik-İş yeni hizmet binası törenle açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş'in Ankara'daki yeni Genel Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İş'in Ankara'daki yeni Genel Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, "Burası tekstil emekçilerinin evi, ocağı tek adresi. Burası emeğin, alın terinin kalesidir. Burası mağdurun, mazlumun kimsesizin çalacağı kapıdır" dedi.

Öz İplik-İş Ankara'daki yeni Genel Merkezinde hizmet vermeye başladı. Yeni binanın açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Öz İplik-İş Genel Başkanı Ay, üye sayılarının hızla 40 binlere yaklaştığını hatırlatarak, üç katlı bir konut olan önceki genel merkez binasının ihtiyacı karşılamaktan çok uzakta kaldığının altını çizdi. Başkan Ay, borçlanılmadan, öz kaynaklarla satın alınan binanın ihtiyaca uygun olarak tadilatının yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Her bir Öz İplik İş mensubunun alın terinin kıymetini bilerek, üyelerimizin, emekçilerin "benim evim", "benim yuvam" diyebileceği bu ocağı, sendikamıza kazandırdık. Mevkilerin, makamların, kişiler değiştiği, hiçbirimizin baki olmadığını bildiğimiz bu ocakta, gönüllere girebilmenin ve Öz İplik İş'in tarihine kalıcı bir yapı bırakmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün büyüyen, yeni faaliyetler üreten ve mevcut binasına sığmayan sendikamız, üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek için bu eseri oluşturdu."

Öz İplik İş'in tarihine kalıcı bir yapı bırakmanın gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını belirten AY, "Öz İplik İş'in hizmetine tarihine kazandırdığımız bu bina, görüldüğü gibi sadece duvardan, camdan, kapıdan oluşmuyor. Burası tekstil emekçilerinin evi, ocağı tek adresi. Burası emeğin, alın terinin kalesidir. Burası mağdurun, mazlumun kimsesizin çalacağı kapıdır. Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızın, kazanımların, başarıların sevince döndüğü yuvamızdır. Burası üyelerimizin bize verdiği emaneti koruyup kolladığımızın en büyük göstergesidir" diye konuştu.

Hak-İş Başkanvekili Dr. Osman Yıldız ise yaptığı konuşmada, "Hak-İş Konfederasyonu büyümeye devam ediyor. Bugün biz Öz İplik-İş sendikamızın düğünü diyebileceğimiz günü yaşıyoruz. Bu güzel hizmet binasını ortaya koydular. Bunun açılışını hep birlikte yapıyoruz, duasını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu olumlu kazanımdan dolayı sendikamızı kutluyorum. 44'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Öz İplik-İş sendikasının kurulu yıldönümünü ve bu hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Öz İplik-İş yeni hizmet binası törenle açıldı
Öz İplik-İş yeni hizmet binası törenle açıldı
Öz İplik-İş yeni hizmet binası törenle açıldı
Öz İplik-İş yeni hizmet binası törenle açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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